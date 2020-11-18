Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyesi: 1 - VakıfBank: 3

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni 8-25, 14-25, 25-22 ve 15-25'lik setlerle 3-1 mağlup ederek 15'te 15'le ligdeki liderliğini sürdürdü.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni 8-25, 14-25, 25-22 ve 15-25'lik setlerle 3-1 mağlup ederek 15'te 15'le ligdeki liderliğini sürdürdü. Salon: Mimar Sinan Hakemler: Hakkı Demiralay, Rıza Yelpaze Aydın Büyükşehir Belediyesi: Ezgi 10, Janset, Meryem 11, Maret 12, Hande 3, Aslıhan 1, Pınar (L), Pelin, Ecem 1, Berra 5, Cansu, Eylül VakıfBank: Kübra 10, Cansu 2, Michelle 10, Melis 9, Haak 29, Gabi 14, Ayça (L), Gözde 2, Maja, Meliha Setler: 8-25, 14-25, 25-22, 15-25 Süre: 91 dakika (21', 21', 28', 21') (İHA)

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