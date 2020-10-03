Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Beşiktaş : 0

Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu 7. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Rıza Yelpaze
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset, Berra, Adams, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Beşiktaş: Sinem, Ezgi Derin, Ece, Seda, Göknur, Deniz, Sude, Ezgi Dilik, Erce, Rida, Seray, Bengisu
Antrenör: Suphi Doğancı
Setler: 25-15, 25-13, 25,17
Süre: 74 dakika (24, 23, 27) - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 17:18 - Kaynak: İHA
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