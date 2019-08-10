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Suluova'da pasta yapım yarışması düzenlendi

1 saat önce

Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan pasta yapımı kursuna katılan kursiyerler arasında yarışma düzenlendi.

Suluova'da pasta yapım yarışması düzenlendi, System.String[]
Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan pasta yapımı kursuna katılan kursiyerler arasında yarışma düzenlendi.
Belediye Başkanı Fatih Üçok,Belediye Kültür Merkezi'ndeki yarışmada yaptığı açıklamada, kadınların çok becerikli olduğunu ve fırsat verildiğinde çok verimli çalışmalar ortaya koyduklarınıssöyledi.
Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kutluay Güven ise vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda her türlü kurs açtıklarını, 4 ay süren pasta yapım kursuna 71 kursiyerin katıldığını, kurs kapanışında yarışma düzenleyerek kendini geliştiren ve en yetenekli kursiyerleri ödüllendirmek istediklerini ifade etti.
Daha sonra pasta yapım yarışmasında dereceye giren kursiyerlere İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Levent Kılıç, Amasya Unlu Mamuller Pastacılar Odası Başkanı Mustafa Dursun ile Kutluay Güven tarafından ödüller verildi.
Halk Eğitimi Merkezi, Suluova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:28 Kaynak: AA
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