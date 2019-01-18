Son Dakika Haberleri: Suluova'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Suluova'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

1 saat önce

Suluova Belediyesi ekipleri ile Suluova Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından kırsal ve ormanlık alanlara yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Suluova'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
Suluova Belediyesi ekipleri ile Suluova Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından kırsal ve ormanlık alanlara yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların dondurucu soğuklarda yiyecek bulmakta zorlanmamaları için çalışma başlattıklarını söyledi.

İlçe merkezi ve kırsal alanların farklı noktalarına yiyecek bıraktıklarını aktaran Üçok, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ekiplerimiz ile gönüllü üniversite öğrencilerimiz, soğuk ve karlı havalarda şehrin birçok yerinde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlarımız için yemleme faaliyeti yürütüyor. Ayrıca ekiplerimiz doğal ortamda hayatını sürdüremeyecek yaşlı, güçsüz ve bakıma muhtaç hayvanların Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde bakımını yaparak kışın olumsuz etkilerinden korunmasını sağlıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:25 Kaynak: AA

Fatih Üçok, Suluova, Güncel
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