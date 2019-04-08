Son Dakika Haberleri: Sumbas Emniyet Amirliği Hizmet Binası İhale Edildi

Sumbas Emniyet Amirliği Hizmet Binası İhale Edildi

23 dakika önce

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Sumbas İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binasının ihalesinin yapıldığını söyledi.

Sumbas Emniyet Amirliği Hizmet Binası İhale Edildi, System.String[]
AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Sumbas İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binasının ihalesinin yapıldığını söyledi.

AK Parti'den Sumbas Belediye Başkanı seçilen Zeki Demiroğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Milletvekili Kaya, Sumbas İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının ihalesinin Osmaniye İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünde yapıldığını belirtti. Binanın bodrum, zemin ve 1 kattan oluşacağını ve 210 gün içinde tamamlanacağını belirten Kaya, "Sumbas İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası ilçemize hayırlı olsun" dedi. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:25 Kaynak: İHA

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