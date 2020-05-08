Sümbül vadisi öksüz kaldı - Son Dakika

Sümbül vadisi öksüz kaldı
Sümbüllerle süslenen Kahramanmaraş'ta Çukurhisar Vadisi ziyaretçilerinden mahrum kaldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta her yıl onlarca yerli yabancı turisti ağırlayan Sümbül Vadisi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl öksüz kaldı.
Merkez Onikişubat İlçesine bağlı Çukurhisar Mahallesinin binlerce dekarlık alanda çiçek açan sümbüller, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kokusuyla ziyaretçilerini mest eden sümbül çiçekleri, 3 aylık ömürlerinde bulundukları bölgeye onlarca turist çekiyor.
Korona virüs nedeniyle bu yıl Sümbül Vadisine az sayıda insan geldiği belirten bölge sakinleri, Çukurhisar Vadisi'nin salgın sonrası eski yoğunluğuna ulaşacağını söylediler.