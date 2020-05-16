Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor

TRABZON - Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmalarında gelinen nokta havadan ve manastırın içinden görüntülendi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisinde bulunan Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Bir bölümü 25 Mayıs'ta ziyarete açılan manastırın birinci avluya kadar olan bölümünün ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görürken, Korona virüs tedbirleri ve olumsuz hava şartları nedeniyle geçtiğimiz Nisan ayında ara verilen restorasyon çalışmalarına Mayıs ayının girmesi ile geçtiğimiz günlerde yeniden başlandı. 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip tarafından yürütülen çalışmalarda manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Çatlayan 10 bin tonluk kayada çalışmalar sürüyor

5 yıldır süren restorasyon çalışmalarında metrelerce yükselikten çelik ip yardımıyla risk oluşturan kayaları temizleyen dağcılar Sümela Manastırı'nın gizli kahramanları olarak biliniyor. 24 kişilik endüstriyel dağcı ekibinin çalıştığı restorasyon çalışmalarında büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilazasyonunun sağlanması ve sabitlenmesi gerçekleştiriliyor. Sümela Manastırı'nın en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerlerde inşa edilirken, dağcıların bu zorlu görevi hava şartlarına rağmen sürdürülüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde özel izinle restorasyon çalışmalarının devam ettiği Sümela Manastırı'nda yüksek dayanımlı çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunacak. Restorasyon sürecinde manastırdaki fresklerin ve yapıların zarar görmemesi için koruyucu iskeleler kurulurken, 29 kişilik ekibin yer aldığı restorasyon çalışmalarında çatlayan 10 bin tonluk kayada çalışmalar sürüyor. Çatlayan kayanın 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitleneceği öğrenildi.