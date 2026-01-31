Sümmani Yılmaz, Türk Bayrağına Saygısızlığa Tepki İçin Atıyla Yolculuğa Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sümmani Yılmaz, Türk Bayrağına Saygısızlığa Tepki İçin Atıyla Yolculuğa Çıktı

Sümmani Yılmaz, Türk Bayrağına Saygısızlığa Tepki İçin Atıyla Yolculuğa Çıktı
31.01.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'tan Amasya'ya Türk bayrağıyla at üzerinde gelen Sümmani Yılmaz, bayrağa yapılan saygısızlıkları protesto etmek için yola çıktığını ifade etti. Yılmaz, İstanbul'a kadar sürecek olan yolculuğunda tarihi asker kıyafeti giyerek ve elinde Türk bayrağı ile Amasya sokaklarında dolaştı. Protestonun amacının Türk bayrağına yapılan saygısızlıklara dikkat çekmek olduğunu belirtti.

TOKAT'tan Amasya'ya at üzerinde gelen Sümmani Yılmaz (36), elindeki Türk bayrağıyla şehir turu attı. Türk bayrağına yapılan saygısızlığı protesto etmek için yola çıktığını söyleyen Yılmaz, yolculuğunun İstanbul'a kadar süreceğini ifade etti.

Türk bayrağına yönelik yapılan saygısızlığa tepki göstermek isteyen Sümmani Yılmaz, yağışlı havaya aldırmadan atı Rüzgar ile Tokat'tan Amasya'ya geldi. Tarihi asker kıyafeti ve elinde Türk bayrağı ile Amasya sokaklarında atıyla birlikte dolaşan Yılmaz, amacının Türk bayrağına yönelik saygısızlığa dikkat çekmek olduğunu söyledi. Protestoya memleketi Tokat'tan başlayan Yılmaz, Amasya'nın ardından yolculuğunu İstanbul'a kadar sürdüreceğini dile getirdi.

At üzerinde yaptığı yolculuk ile Türk bayrağına yapılan saygısızlığı protesto ettiğini ifade eden Yılmaz, "Son hadiseye göre Türk bayrağımıza sürülen kirli elleri protesto etmek için 'bozkurt yurdumda çakalların işi ne var' diye at üstünde bayrakla geziyorum. Kendim Tokatlıyım. 2 gün önce Tokat'taydım, Kirli ellerini sürenlere özellikle mesaj gönderiyorum. Bu bayrağın altında Alevi, Kürt, Türk, Çerkez herkes yaşıyor. Buna herkes saygı duyacak. Bu bayrak bizim şehitlerimizin kanıdır" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İstanbul, Amasya, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sümmani Yılmaz, Türk Bayrağına Saygısızlığa Tepki İçin Atıyla Yolculuğa Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
İmzayı attu Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş’ta İmzayı attu! Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş'ta
Trump’tan Kanada kararı Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan Kanada kararı! Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Şarampole uçan otomobil alev aldı Hayata son anda tutundular Şarampole uçan otomobil alev aldı! Hayata son anda tutundular
Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu

22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 22:52:37. #7.11#
SON DAKİKA: Sümmani Yılmaz, Türk Bayrağına Saygısızlığa Tepki İçin Atıyla Yolculuğa Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.