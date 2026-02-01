Sungrow'dan Yeni Enerji Depolama Çözümü: PowerTitan 3.0

Güneş fotovoltaik (PV) invertör ve enerji depolama sistemi (ESS) üreticisi Sungrow, şebeke ölçekli projelere verimlilik ve güvenlik sunan yeni nesil enerji depolama çözümü PowerTitan 3.0'ın tanıtımını Sungrow Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi'nde gerçekleştirdi.

Sungrow'un İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlediği zirve, 300'ün üzerinde sektör temsilcisi ve iş ortağını bir araya getirdi.

Modern enerji sistemlerinin karşılaştığı zorluklara yanıt vermek üzere tasarlanan PowerTitan 3.0, 6 metrelik konteyner içinde 1,78 megavat kapasiteli güç dönüştürme sistemi (PCS) ile 7,14 megavatsaat batarya kapasitesine sahip bulunuyor.

Sistem, 600 ampersaat ve üzeri istiflenmiş batarya hücreleri sayesinde 2 ila 8 saat arasında çalışma süresi sunuyor.

Sungrow'un paylaştığı bilgiye göre, tasarımı sayesinde fabrikada önceden kurulmuş ve devreye alınmış şekilde teslim edilen PowerTitan 3.0, bir saat içinde kendi kendine konfigürasyon ve kontrol süreçlerini tamamlayabiliyor. Bu sayede, 1 gigavatsaat kapasiteli bir proje 12 gün içinde devreye alınabiliyor. Sistemin eksi 40 dereceye kadar sıcaklıklarda performans kaybı olmadan çalışabilmesi ise ürünü Türkiye'nin iç bölgeleri ile kıyı ve yüksek nemli alanlar için uygun kılıyor.

Sungrow, ayrıca DC bağlantılı PV-ESS çözümüne yönelik Tek Platform tasarımını da söz konusu zirvede tanıttı.

Bu tasarım kapsamında, enerji depolamaya özel arayüze sahip 1+X modüler invertör, entegre DC/DC modülü bulunan PowerTitan 3.0 ve Sungrow tarafından geliştirilen PV-ESS Sinerji Yönetim Sistemi yer alıyor. Entegre mimari, 8 saate kadar uzun deşarj süresi ve yüzde 100'e kadar esnek ESS güç oranı sunarak sistem genelinde maliyet optimizasyonu sağlıyor.

Pazar ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen bu çözüm, pik-vadi tarifeleri arasındaki fiyat farklarından yararlanarak etkin enerji arbitrajına imkan tanırken, optimize edilmiş dağıtım yapısı sayesinde şebeke uyumluluğunu artırıyor. Sungrow'un DC bağlantılı çözümü bugüne kadar, 10'dan fazla ülkede 90'ın üzerinde projede hayata geçirildi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Sungrow Avrupa ESS'ten sorumlu Başkan Yardımcısı James Li, Avrupa'nın şirket için kilit bir pazar olduğunu belirterek, "Güçlü ve yerelleştirilmiş servis altyapısına sahip Avrupa operasyonumuz, 280'in üzerinde mühendis, 5 onarım atölyesi, 14 servis deposu ve 220'den fazla servis iş ortağından oluşan geniş bir hizmet ağıyla destekleniyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa'daki varlığımızı, stratejik işbirlikleri ve kıtanın yeşil enerji dönüşümünü desteklemeye odaklanan yeni nesil teknolojilerle güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ortaklık ve yerelleşme fırsatlarını değerlendiriyoruz"

Sungrow Avrupa Başkan Yardımcısı Moritz Rolf ise PV pazarının şu anda negatif ya da sıfır etkili tarifeler nedeniyle baskı altında olduğunu belirterek, "PV tarafında giderek artan sayıda ortak yerleşim projesi görüyoruz. Genel olarak bakıldığında, Avrupa'da ve Türkiye'de bu büyümenin bir kısmı için geleceğin hala parlak olduğunu düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin Sungrow için önemli bir pazar olduğuna dikkati çeken Rolf, şirketin 2017'de Türkiye'de ofis açtığını anımsattı.

Rolf, halihazırda İstanbul'da 20 kişilik yerel bir ekiplerinin bulunduğunu aktararak, "Türkiye, PV tarafında önemli bir pazar konumunda ve Avrupa pazarlarıyla karşılaştırıldığında beşinci sırada yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda Türkiye'de yıllık ortalama yaklaşık 4 gigavat kurulu güç artışı görüldüğünü kaydeden Rolf, buna karşın batarya depolamanın henüz istenen ölçüde devreye girmediğini, rüzgar ve PV tarafında çok sayıda hibrit projenin planlandığını ifade etti.

Rolf, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünü 2035'e kadar 120 gigavata çıkarma hedefine ilişkin, "Bu da Türkiye pazarını önemli kılıyor. Üretim, AR-GE ya da yerel işbirliklerini kapsayabilecek şekilde, ortaklık ve yerelleşme fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.