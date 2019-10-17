Sungurlu'da servis sürücüleri bilgilendirildi

Sungurlu'da taşımalı eğitim yapan servis sürücüleri, düzenlenen seminerde yönetmelikteki genel konular hakkında bilgilendirildi.



2019-2020 eğitim öğretim yılı taşımalı eğitim kapsamında orta öğretim ve İmam Hatip Ortaokulları ile Özel Eğitim öğrencilerinin taşınması işinde görev yapan servis sürücülerine yönelik bilgilendirme semineri yapıldı.



Seminerde Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Akkaya, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü personeli Eyüp Demir, Polis Memuru Muhlis Dilek, Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Murat Karaman, yetkili oldukları konular hakkında sürücülere bilgiler verdiler.



Servis sürücülerine taşımalı eğitim ile ilgili değişiklikler anlatılırken kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlarla ilgili bilgiler aktarıldı.



Şube Müdürü Yalçın Akkaya, "Sizler bizler için çok önemlisiniz. Sizleri araçlarınızda birer öğretmen olarak görüyoruz. Sizlerden de ona göre hareket etmenizi bekliyoruz. Eminim ki öğrencilere göstereceğiniz güleryüz, vereceğiniz bir selam onların günlerini güzel geçirmelerine neden olacaktır. Sizler bizlerin birer mesai arkadaşı sayılırsınız. İşiniz olsa da olmasa da kapımız sizlere her daim açıktır. Hep birlikte inşallah genel güvenlik kuralları ve diğer kurallara uyarak kazasız belasız bir eğitim öğretim dönemi geçiririz." ifadelerini kullandı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen seminere, servis sürücüleri ile ilçede taşıma işini üstlenen firmanın yetkilileri katıldı. - ÇORUM