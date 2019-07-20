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Sungurlu'daki trafik kazası1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralanan Bekir Aydoğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sungurlu'daki trafik kazası1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralanan Bekir Aydoğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunda meydana gelmiş Mustafa Gürkan (27) yönetimindeki 19 SC 209 plakalı otomobil, Alacahöyük yol ayrımından dönmeye çalışan Ahmet Aydoğan yönetiminde ki 06 NZ 207 plakalı otomobil ile çarpışmıştı.

Kaza da her iki sürücü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Mustafa Gürkan ve Bekir Aydoğan yaralanmıştı. Yaralılardan sürücü Mustafa Gürkan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Ahmet Aydoğan, Mustafa Gürkan ve Bekir Aydoğan Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Bekir Aydoğan burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ÇORUM
Sungurlu, Aydoğan, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:19 Kaynak: İHA
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