Super Bowl'da şampiyon Kansas City Chiefs - Son Dakika
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Super Bowl'da şampiyon Kansas City Chiefs

6 saat önce

ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs şampiyon oldu.

Super Bowl'da şampiyon Kansas City Chiefs, System.String[]

ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs şampiyon oldu.

Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk sevincini yaşadı. ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde bulunan 65 bin kapasiteli Hard Rock Stadyumu'nda oynanan final maçının ilk çeyreğini Kansas City Chiefs 7-3'lük skorla önde tamamladı. Mücadelenin ilk yarısı ise 10-10 beraberlikle sona erdi. İkinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapan San Francisco, 3'üncü çeyreği 20-10 önde kapattı. Kansas City, yıldızı Patrick Mahomes, skoru 24-20 yaptı ve sonrasında da mücadeleyi 31-20 kazanan taraf oldu.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Kansas City, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:59 Kaynak: DHA
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