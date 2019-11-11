Son Dakika Haberleri: "Süper İyi Günler" Tohum Otizm Vakfı yararına sahneleniyor
Son Dakika Magazin 'Süper İyi Günler' Tohum Otizm Vakfı yararına sahneleniyor

"Süper İyi Günler" Tohum Otizm Vakfı yararına sahneleniyor

7 saat önce

Tiyatrokare'nin, otizmli genç Christopher'ın geniş hayal dünyasını ve renkli karakterini yansıttığı Süper İyi Günler oyununun bu gösteriminden elde edilecek gelir, Tohum Otizm Vakfı çalışmalarını desteklemek için bağışlanacak.

Tiyatrokare'nin, otizmli genç Christopher'ın geniş hayal dünyasını ve renkli karakterini yansıttığı Süper İyi Günler oyununun bu gösteriminden elde edilecek gelir, Tohum Otizm Vakfı çalışmalarını desteklemek için bağışlanacak.


Müzikleri Son Feci Bisiklet'e ait ve yönetmenliğini ise Nedim Saban'ın üstlendiği Süper İyi Günler oyununun başrollerini  Emir Özden ile Ayça Erturan, Korel Cezayirli, Didem İnselel ve usta oyuncu Suna Keskin paylaşıyor.

Nedim Saban, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:17 
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