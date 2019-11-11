"Süper İyi Günler" Tohum Otizm Vakfı yararına sahneleniyor
7 saat önce
Tiyatrokare'nin, otizmli genç Christopher'ın geniş hayal dünyasını ve renkli karakterini yansıttığı Süper İyi Günler oyununun bu gösteriminden elde edilecek gelir, Tohum Otizm Vakfı çalışmalarını desteklemek için bağışlanacak.
Tiyatrokare'nin, otizmli genç Christopher'ın geniş hayal dünyasını ve renkli karakterini yansıttığı Süper İyi Günler oyununun bu gösteriminden elde edilecek gelir, Tohum Otizm Vakfı çalışmalarını desteklemek için bağışlanacak.
Müzikleri Son Feci Bisiklet'e ait ve yönetmenliğini ise Nedim Saban'ın üstlendiği Süper İyi Günler oyununun başrollerini Emir Özden ile Ayça Erturan, Korel Cezayirli, Didem İnselel ve usta oyuncu Suna Keskin paylaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:17
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