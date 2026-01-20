Süper Lig 20-22. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika
Spor

Süper Lig 20-22. Hafta Programı Açıklandı

Süper Lig 20-22. Hafta Programı Açıklandı
20.01.2026 12:02
Trendyol Süper Lig'de 20-22. haftaların maç programı duyuruldu. Kritik Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 14 Şubat'ta.

Trendyol Süper Lig'de 20-22. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı. Buna göre ligin 22. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 20-22. haftalar arasında oynanacak mücadelelerin programını duyurdu. Ligi 22. haftasında Trabzonspor'un, Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşma 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de yapılacak.

Süper Lig'de 20-22. hafta programı şöyle:

20. hafta

30 Ocak Cuma

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa - Samsunspor

31 Ocak Cumartesi

14.30 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

17.00 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor

20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük

20.00 Beşiktaş - Konyaspor

1 Şubat Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

20.00 Galatasaray - Kayserispor

2 Şubat Pazartesi

20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe

21. hafta

7 Şubat Cumartesi

14.30 Fatih Karagümrük - Antalyaspor

20.00 Samsunspor - Trabzonspor

8 Şubat Pazar

14.30 Eyüpspor - RAMS Başakşehir

17.00 Konyaspor - Göztepe

17.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyspor

9 Şubat Pazartesi

17.00 Kayserispor - Kocaelispor

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

22. hafta

13 Şubat Cuma

20.00 Galatasaray - Eyüpspor

20.00 Antalyaspor - Samsunspor

14 Şubat Cumartesi

14.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

17.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

15 Şubat Pazar

14.30 Kocaelispor - Gaziantep FK

17.00 Göztepe - Kayserispor

20.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş

16 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig 20-22. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Süper Lig 20-22. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika
