Süper Lig: A.Hatayspor: 1 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig 5. hafta erteleme maçında Atakaş Hatayspor , sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamladı.

Fahrettin Koca'dan ''Yeni tedbirler gelecek mi?'' sorusuna yanıt: Yılbaşı gecesi zaten kısıtlamaya tabi

Son Dakika! Bakan Koca, aşıyla ilgili yol haritasını anlattı: 14-20 gün arayla iki doz olarak uygulanacak