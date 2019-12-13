Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk etti.

Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Amilton'un ara pasıyla savunma arkasına sızan Blanco, dar açıdan vurmayı denedi ancak zeminin de etkisiyle yavaşlayan şutunu kaleci Marafona kontrol etti.


54. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Fernandes'in sert şutunda top Celustka'ya çarpıp az farkla üstten kornere gitti.


65. dakikada Alanyaspor'da Salih Uçan'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafa vuruşunu yapan Caulker'ın şutu auta gitti.


83. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına yakın bir noktadan şut açısı bulan Cisse'nin sert vuruşu az farkla yandan auta gitti.


89. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahası içerisine giren Fernandes'in pasında top Antalyasporlu Nazım'ın eline çarptığı gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını işaret etti. Pozisyonun ardından VAR incelemesi yapan hakem penaltı kararını iptal etti.


Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Zorbay Küçük x, Volkan Ahmet Narinç x, Samet Çavuş xx


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Fabrice N'Sakala xx, Giorgos Tzavellas x, Baiano xx, Steven Caulker xx, Manolis Siopis xx, Junior Fernandes xx, Efecan Karaca xx (Djalma Campos dk. 70 x), Salih Uçan xx (Ceyhun Gülselam dk. 76 x), Anastasios Bakasetas xx (Papiss Cisse dk. 58 x), Yacine Bammou xx


Yedekler: Eray Birniçan, Haydar Yılmaz, Hamza Özdemir, Umut Güneş, Onur Bulut, Musa Çağıran, Veysel Ünal


Teknik Direktör: Erol Bulut


Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Eren Albayrak xx, Diego Angelo xx, Nazım Sangare xx, Ondrej Celustka xx, Charles Fernando xx (Chico dk. 46 ?), Ufuk Akyol xx, Hakan Özmert xx (Salih Dursun dk. 70 x), Amilton xx, Doğukan Sinik x, Aatif Chahechouhe xx (Gustavo Blanco dk. 46 x)


Yedekler: Ruud Boffin, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Fredy, Serdar Özkan, Paul Mukairu


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Sarı kartlar: Ferhat Kaplan, Hakan Özmert, Ufuk Akyol (Antalyaspor), Ceyhun Gülselam, Manolis Siopis (Alanyaspor) - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı
Abdullah Gül Şehir Üniversitesi'yle ilgili sessizliğini bozdu: Tayyip Bey'i aradım, "hukuk içinde bir çözüm üretilebilir" dedim Torino, Steven Nzonzi için devreye girdi Henry Onyekuru, 4 Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak

Son Dakika Haberleri
01:42 Erol Bulut: "Eski İngiliz futbolu gibi..." - Son Dakika Spor
01:12 Steven Nzonzi, Galatasaray'ı tamamen sildi! - Son Dakika Spor
00:32 Alanyaspor maçının ardından Siopis'in Türkçe cevabı... - Son Dakika Spor
00:30 Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından - Erol Bulut ve Stjepan Tomas - Son Dakika Spor
00:17 Aleyna Kaymaz, Avrupa şampiyonu! - Son Dakika Spor
23:57 Torino, Steven Nzonzi için devreye girdi - Son Dakika Spor
22:47 Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 04:42:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]