Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



50. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Amilton'un ara pasıyla savunma arkasına sızan Blanco, dar açıdan vurmayı denedi ancak zeminin de etkisiyle yavaşlayan şutunu kaleci Marafona kontrol etti.



54. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Fernandes'in sert şutunda top Celustka'ya çarpıp az farkla üstten kornere gitti.



65. dakikada Alanyaspor'da Salih Uçan'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafa vuruşunu yapan Caulker'ın şutu auta gitti.



83. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına yakın bir noktadan şut açısı bulan Cisse'nin sert vuruşu az farkla yandan auta gitti.



89. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahası içerisine giren Fernandes'in pasında top Antalyasporlu Nazım'ın eline çarptığı gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını işaret etti. Pozisyonun ardından VAR incelemesi yapan hakem penaltı kararını iptal etti.



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Zorbay Küçük x, Volkan Ahmet Narinç x, Samet Çavuş xx



Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Fabrice N'Sakala xx, Giorgos Tzavellas x, Baiano xx, Steven Caulker xx, Manolis Siopis xx, Junior Fernandes xx, Efecan Karaca xx (Djalma Campos dk. 70 x), Salih Uçan xx (Ceyhun Gülselam dk. 76 x), Anastasios Bakasetas xx (Papiss Cisse dk. 58 x), Yacine Bammou xx



Yedekler: Eray Birniçan, Haydar Yılmaz, Hamza Özdemir, Umut Güneş, Onur Bulut, Musa Çağıran, Veysel Ünal



Teknik Direktör: Erol Bulut



Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Eren Albayrak xx, Diego Angelo xx, Nazım Sangare xx, Ondrej Celustka xx, Charles Fernando xx (Chico dk. 46 ?), Ufuk Akyol xx, Hakan Özmert xx (Salih Dursun dk. 70 x), Amilton xx, Doğukan Sinik x, Aatif Chahechouhe xx (Gustavo Blanco dk. 46 x)



Yedekler: Ruud Boffin, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Fredy, Serdar Özkan, Paul Mukairu



Teknik Direktör: Stjepan Tomas



Sarı kartlar: Ferhat Kaplan, Hakan Özmert, Ufuk Akyol (Antalyaspor), Ceyhun Gülselam, Manolis Siopis (Alanyaspor) - ANTALYA