Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı ) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı ) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı )

6 saat önce

Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı ), System.String[]

Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik skorla berabere sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada sağdan gelişen Konyaspor kontratağında çizgiden rakiplerini geçerek koşu yapan Miya korner çizgisine yakın noktadan yerden kale önüne gönderdi. Geriden ceza sahasına koşu yapan Erdon Daci iki Alanyasporlu'nun arasından yaptığı gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 0-1


18. dakikada sağdan ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Baino topu ceza sahası çaprazından penaltı noktasına yükseltti. Burada topa yükselen Efecan kafasıyla kale önüne aşırttı. Bu topa ise Cisse gelişine ser vurdu ancak kaleci Serkan kontrol etmeyi başardı.


23. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağdan topu süren Baiano'nun ortasında ceza sahasında Cisse kafayı vurdu ancak top az farkla dışarı gitti.


28. dakika gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından topla buluşan Ceyhun Gülselam'ın şutunda top üstten dışarıya çıktı.


35. dakikada köşe vuruşu kazanan Alanyaspor'da topun başına geçen Salih topu ön direğe ortaladı. Topa yükselen Caulker kafa ile geriye aşırttığı topa Cisse sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


40. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Djalma Campos, uzaktan kaleyi yokladı ancak Serkan Kırıntılı rahatlıkla topu kontrol etmeyi başardı.


Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Ümit Öztürk x, Özgür Ertem x, Osman Gökhan Bilir x,


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Fabrice N'Sakala xx, Steven Caulker xx, Welinton Silva xx, Baiano xx, Salih Uçan xx, Ceyhun Gülselam xx, Anastasios Bakasetas xx, Djalma Campos xx, Efecan Karaca xx, Papiss Cisse xx


Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Umut Güneş, Onur Bulut, Manolis Siopis, Musa Çağıran, Yacine Bammou, Junior Fernandes


Teknik Direktör: Erol Bulut


İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Ali Turan xx, Alper Uludağ xx, Marin Anicic xx, Selim Ay xx, Amir Hadziahmetovic xx, Farouk Miya xx, Jens Jonsson xx, Marko Jevtovic xx, Deni Milosevic xx, Erdon Daci xxx


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Savaş Polat, Ali Yaşar, Levan Shengelia, Paolo Hurtado, Volkan Fındıklı, Rijad Bajic, Mücahit Can Akçay


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Erdon Daci (dk. 8) (Konyaspor), Papiss Cisse (dk. 35) (Alanyaspor) - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:23 Kaynak: İHA
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