Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

15 dakika önce

Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Celustka'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sinan Gümüş'ün sert şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

21. dakikada Ndongala'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İlhan Depe'nin vuruşunu kaleci kornere çeldi.

22. dakikada Fredy'nin pasında defansın arkasına sarkan Sinan Gümüş'ün ceza sahası çaprazından şutunu kaleci kornere çıkardı.

25. dakikada Jahovic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutu defansın araya girmesiyle kornere gitti.

48. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

52. dakikada Fredy'in sol çaprazdan altı pas içine yerden ortasında Jahovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

59. dakikada Jahovic'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Sinan Gümüş'ün sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı. Dönen topu iyi takip eden Sina Gümüş, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR hakeminin uyarısıyla geri verildi. 2-0

62. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutu ağlarla buluştu. 3-0

66. dakikada Hakan Özmert'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

74. dakikada ceza sahası dışından Aytaç Kara'nın serbest vuruşu kalecinin solundan kale üst direği çatalından ağlara gitti. 3-1

Stat: Antalya

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Cem Satman xx, Mehmet Kısal xx

Antalyaspor: Boffın xx, Bünyamin Balcı xx, Celustka xx, Chico xx, Kudriashov xxx, N'dinga xx, Ufuk Akyol x(Hakan Özmert dk. 46 xx), Amilton xx (Podolski dk. 72 x), Fredy xx, Sinan Gümüş xxx (Doğukan Sinik dk. 79 x), Jahovic xxx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Charles, Gustavo Blanco, Mukaıru, Harun Alpsoy

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Kasımpaşa: Ramazan Köse x, Hadergjonaj x,Merıah x, Brecka x,Hadadi x, İlhan Depe x (Gohou dk. 58 x), Tırpan x (Doğucan Haspolat dk. 80 x), Tarkan Serbest x (Yusuf Erdoğan dk. 59 x), Aytaç Kara x, Ndongala xx, Thiam x

Yedekler: Murat Can Yıldız, Berk Çetin, Fernandes, Anıl Koç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Jahovic (dk. 53), Sinan Gümüş (dk. 59 ve 62) (Antalyaspor), Aytaç Kara (dk. 74) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Thiam, Tırpan, Ndongala (Kasımpaşa), Jahovic, Sinan Gümüş, Celustka, Doğukan Sinik (Antalyaspor)

(İHA)

Antalyaspor, Kasımpaşa, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
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