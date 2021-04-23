Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

23.04.2021 00:57
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'yi konuk etti.

Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'yi konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı sağında topu son çizgiye indiren Salih, Berkan'a ortaladı. Berkan'ın kafa vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı.

53. dakikada Alanyaspor sağdan Salih ile köşe vuruşu kullandı. Salih'in ortasında topa yükselen Mustafa kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

69. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında ceza alanın dışından Jefferson'un vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

84. dakikada Salih derinlemesine pasında içeri hareketlenen Juanfran, çaprazdan şutunu çekti, top az farkla auta gitti.

90+5. dakikada gelişen Gaziantep atağında Dicko topu ortaladı. Dicko'nun ortasında topu kontrol eden Kenan, ceza alanı sol çaprazından kaleye gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Suat Arslanboğa x, Erdinç Sezertam x, Samet Çavuş x

Alanyaspor: Marafona xxx, Steven Caulker xxx, Juanfran xx, Francois Moubandje xx, Giorgos Tzavellas xxx, Berkan Kutlu x, Davidson xx (Adam Bareiro dk. 90 ?), Manolis Siopis xx (Ceyhun Gülselam dk. 80 ?), Salih Uçan xxx, Mustafa Pektemek xxxx (Efkan Bekiroğlu dk. 90 ?), Khouma Babacar xx (Efecan Karaca dk. 73 xx)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Umut Güneş, Damian Kadzior, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Papy Djilobodji xx, Roderick Miranda xx, Alin Tosca xx, Alexandru Maxim xx, Jefferson Nogueira xxx (Kenan Özer dk. 71 x), Amedej Vetrih xx (Furkan Soyalp dk. 82 ?), Pawel Olkowski xx (Oğuz Ceylan dk. 86 ?), Kevin Mirallas xxx, Muhammet Demir xxx (Bilal Başacıkoğlu dk. 86 ?), Nouha Dicko xx

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ulaş Zengin, Mirza Cihan, Osama Rashid, Andre Sousa, Zvonimir Kozulj

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Goller: Muhammet (dk. 6 ve 41) (Gaziantep FK), Mustafa Pektemek (dk. 11 ve 53), Caulker (dk. 44) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Giorgos Tzavellas, Caulker, Marafona (Alanyaspor), Kevin Mirallas (Gaziantep FK) - ANTALYA

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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