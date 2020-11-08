Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)

08.11.2020 00:57
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında BB Erzurumspor, Göztepe'yi konuk etti.

Süper Lig'in 8. haftasında BB Erzurumspor, Göztepe'yi konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Göztepe atağında sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

52. dakikada Emrah'ın ortasında Hasan kafayı vurdu ancak savunma topu uzaklaştırdı. Meşin yuvarlak Novikovas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda defans son anda araya girerek tehlikeyi engelledi.

54. dakikada Guilherme'nin pasında topla buluşan Tripic'in sert şutunda kaleci Farnolle uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.

66. dakikada Rashad'ın ceza sahasında düşürülmesi ile kazanılan penaltı vuruşunu Novikovas kullandı. Bu futbolcu topu filelere göndererek eşitliği sağlayan isim oldu. 1-1

90+3. dakikada Yalçın'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartını gören Sadiku, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

90+4. dakikada ceza sahası çizgisi önünde kazanılan serbest vuruşu Guilherme kullandı ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Orkun Aktaş xx

BB Erzurumspor: Farnolle xx, Murat xx, Mina xx, Hasan xx, Mücahit xx Emrah xx (Rashad Muhammed dk. 62 xx), İbrahim xx (Osman dk. 78 x), Boumal xx (Donald dk. 62 xx), Sissoko xx, Novikovas xx, Gomes xx (Sadiku dk. 86 ?)

Yedekler: Kayacan, Kaan, Gökhan, Cenk Ahmet, Obertan, Hamroun,

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Göztepe: İrfan Can xx, Gassama x (Nwobodo dk. 22 xx), Atınç xx (Titi dk. 80 ?), Mihojeviç xx, Burokeviç xx, Soner xx (Burak dk. 80 ?), Kubilay xx (Yalçın dk. 71 x), Tripic xx (Mossoro dk. 80 ?), Halil xx, Guilherme xx, Ndiaye xx

Yedekler: Megyeri, Berkan, Poko, Yılmaz, Metin,

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Ndiaye (dk. 13) (Göztepe), Novikovas (dk. 66 pen.) (BB Erzurumspor)

Kırmızı kart: Sadiku (dk. 90+3) (BB Erzurumspor) - ERZURUM

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Göztepe, Emrah, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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