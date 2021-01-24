Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

24.01.2021 20:02
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk ediyor.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı )

1. dakikada N'Sakala'nın sol kanattan ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

15. dakikada Ghezzal'ın ortasında Aboubakar'ın zor şartta yaptığı kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

19. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ghezzal'ın, ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Josef de Souza kafayla topu indirdi. İrfan Can Eğribayat'dan seken topu önünde bulan Cyle Larin yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. Ancak hakem Ali Şansalan tarafından ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

33. dakikada Ghezzal'ın ortasını Aboubakar göğsüyle indirdi. Aboubakar'ın şutunda top filelere gitti. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

39. dakikada sol kanattan gelişen atakta Zulj'un rakibinden sıyrılarak çektiği sert şutu Ersin oyun alanına çeldi. Dönen topta Tripic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

45+2. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta kalesini terk eden İrfan Can topu yumrukladı. Yay üzerinde topun sahibi olan Mensah'ı şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kontrol etti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Kısal xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, N'Sakala xx, Josef xx, Atiba xx, Mensah xx, Ghezzal xx, Larin xx, Aboubakar xx

Yedekler: Utku, Rıdvan, Serdar Saatçi, Necip, Atakan, Dorukhan, Gökhan Töre Ljajic, N'Koudou

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Göztepe: İrfan Can xx, Murat Paluli xx, Titi xxx, Mihojevic xx, Berkan Emir xx, Nwobodo xx, Soner xx, Halil Akbunar xx, Tripic xx, Peter Zulj xx, Cherif Ndiaye x

Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Burekovic, Atınç, Kubilay Sönmez, Alpaslan Öztürk, Beykan Şimşek, Diabate, Ideye, Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Tripic (dk. 39) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Ndiaye, Soner, Zulj (Göztepe)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Göztepe, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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