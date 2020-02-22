Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

7 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada ceza sahası içinde Lens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.


5. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Sörloth'un ceza sahası içerisine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


11. dakikada N'Koudou'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Elneny şutunu çekti. Kale önündeki Burak Yılmaz'a çarpan top az farkla dışarı çıktı.


27. dakikada sol taraftan N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içinde Gökhan'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.


28. dakikada sol taraftan Caner'in kullandığı kornerde Gökhan Gönül'in arka direğe aşırttığı topu alan Boateng'in volesinde meşin yuvarlak kalenin üzerinden çıktı.


32. dakikada Doğan'ın pasında ceza yayı üzerindeki Ndiaye bekletmeden ceza sahası içerisine indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Guilherme'nin kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


35. dakikada sol çaprazda topla buluşan N'Koudou ceza sahası içerisine girerek yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.


45+3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Boateng'in plase şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.


Stat: Vodafone Park


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşıoğlu xx, Erdem Bayık xx


Beşiktaş: Karius x, Gökhan xx, Vida x, Ruiz x, Caner xx, Elneny xx, Atiba x, Lens xx, N'Koudou xx, Boateng xx, Burak x


Yedekler: Utku, Roco, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Necip, Rebocho, Rıdvan, Diaby


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Trabzonspor: Uğurcan xxx, Pereira xx, da Costa xx, Campi xx, Novak xx, Doğan xx, Guilherme xxx, Sosa xx, Ndiaye xxx, Sturridge xx, Sörloth xxx


Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Ekuban, Manoel Messias, Abdurrahim Dursun, Bilal Başaçıkoğlu, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Gol: Sörloth (dk. 5) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: da Costa (Trabzonspor) - İSTANBUL

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:04 Kaynak: İHA
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