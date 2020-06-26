Süper Lig: Beşiktaş: 3 İ.H. Konyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Beşiktaş: 3 İ.H. Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Konyaspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan N'Koudou, müsait pozisyondaki Rıdvan'ı gördü. Genç futbolcunun gelişine şutunda top üstten auta çıktı.


52. dakikada Elneny'nin pasında topla buluşan Burak Yılmaz, savunmanın arkasına sarkan Lens'i gördü. Hollandalı futbolcu ceza sahası önünden aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0


60. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Ömer Ali, Skubic'e pasını verdi. Bu futbolcunun ortasında Jectovic ceza sahasında kafayı vurdu ancak Ersin iyi yer tutarak gole izin vermedi.


75. dakikada Boateng savunmanın arasında çok şık bir pasla topu Diaby'yle buluşturdu. Konyaspor savunması son anda araya girerek mutlak bir gole engel oldu.


Stat: Vodafone Park


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Alpaslan Dedeş xx, Kamil Çetin xx


Beşiktaş: Ersin xxx, Gökhan Gönül xxx, Vida xx, Ruiz xxx, Rıdvan xxx, Elneny xxx (Kartal Yılmaz dk. 84 ?), Atiba xxx (Necip dk. 70 xx), Lens xxx (Boyd dk. 70 xx), Diaby xxx (Güven dk. 78 x), N'Koudou xx (Boateng dk. 70 xx), Burak Yılmaz xxx


Yedekler: Utku, Roco, Erdoğan, Dorukhan, Caner Erkin


İ.H. Konyaspor: Ertuğrul xx, Skubic xx, Uğur Demirok xx, Selim Ay x (Anicic dk. 46 xx), Alper Uludağ xx, Jonsson xx, Jevtovic x (Volkan dk. 78 x), Milosevic x (Thuram dk. 61 x), Ömer Ali Şahiner x (Miya dk. 61 x), Bajic x (Daci dk. 78 x)


Yedekler: Serkan, Mücahit, Ali Turan, Shengelia, Ferhat


Goller: Burak Yılmaz (dk. 40), Diaby (dk. 45+2), Lens (dk. 52) (Beşiktaş)


Kırmızı kart: Hadziahmetovic (dk. 15) (İ.H. Konyaspor)


Sarı kartlar: Vida, Rıdvan, Boyd (Beşiktaş) - İSTANBUL

Burak Yılmaz, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 22:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 3 İ.H. Konyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

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