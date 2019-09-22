Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gazişehir Gaziantep FK: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



12. dakikada Güray'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Junior Morais'in, yerden uzak direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir'in kayarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



16. dakikada Papy Djilobodji'nin havadan uzun pası ile sağ kanatta topla buluşan Patrick Twumasi, ceza sahasına girerken sağ ayağı ile dar açıdan yaptığı vuruşla takımı adına farkı ikiye çıkaran golü attı. 0-2



29. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Aminu Umar'ın ortasına Mohamed Abarhoun'un yaptığı kafa vuruşunda top kalenin hemen üzerinden auta çıktı.



41. dakikada ceza sahası sol çaprazının gerisinde topla buluşan Twumasi'nin sağ ayağı yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Serkan Tokat xxx, Candaş Elbil xxx, Bilal Gölen xxx



Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Abarhoun xxx, Morozyuk xxx, Melnjak xxx, Chatziisaias xxx, Boldrin xxx, Vetrih xxx, Attamah xxx, Umar xxx, Nil de Pauw xxx, Scepovic xxx



Yedekler: Tarık, Burak, Orhan, Sasse, Atakan, Barış, Abdullah, Oğuz Kağan, Oğulcan, Samudio



Teknik Direktör: İsmail Kartal



Gazişehir Gaziantep FK: Günay xxx, Armel Kana xxx, Papy xxx, Oğuz xxx, Morais xxx, Diarra xxx, Tetteh xxx, Tosca xxx, Twumasi xxx, Güray xxx, Muhammet xxx



Yedekler: Lodygin, Pawel Olkowski, Ulaş, Pawlowski, Raman Chibsah, Kubilay, Mehmet Erdem, Furkan, Nogueira, Kenan



Teknik Direktör: Marius Sumudica



Goller: Muhammet Demir (dk. 12), Twumasi (dk. 16) (Gazişehir Gaziantep FK) - RİZE