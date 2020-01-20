Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

27 dakika önce

0 beraberlikle tamamlandı.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı), System.String[]

0 beraberlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


25. dakikada Samudio'nun sahasından ileriye taşıyarak verdiği pasında Scoda'nın önünü kapatan Gençlerbirliği savunması nedeniyle Scoda vuruş yapamadı. Scoda'nın önüne bıraktığı topa gelişine bir vuruş yapan Boldrin'in şutunda ise top üstten auta çıktı.


39. dakikada Çaykur Rizespor'da Denis Garmash'ın, ceza alanı sağ çaprazından çektiği şutunda top az farkla auta çıktı.


Stat: Çaykur DİDİ


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Erdbil xx


Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Talbi xx, Abarhoun xx, Melnjak xx, Diomande xx, Abdullah xx, Boldrin xx, Garmash xx, Samudio xx, Skoda xx


Yedekler: Zafer, Atakan, Scepovic, Aminu Umar, Emir Han, Barış, Burak, Oğuz Kağan, Yan Sasse, Orhan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Ahmet xx, Toure xx, Mattias xx, Polomat xx, Baiano xx, Sessegnon xx, Candeias xx, Ayite xx, Sefa xx, Sio xx


Yedekler: Ertaç, Berat, Ayberk, Rahmetullah, Mats, Erdem, Diallo, Soner, Ramos, Ömer Alper, İlker


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Sarı Kartlar: Diomande (Çaykur Rizespor), Sio (Gençlerbirliği) - RİZE

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

CHP'li Öztrak: "Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim"
Türk Telekom'un internet servisleri çöktü! Son dakika: İnternet servisleri çöken Türk Telekom'dan açıklama: Sorun siber saldırı kaynaklı Son Dakika: Türk Telekom'dan internet erişimi açıklaması: Saat 18.45'te problem tamamen sona ermiştir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:22:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]