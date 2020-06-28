Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Yukatel Denizlispor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Yukatel Denizlispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde kafalardan seken topa son olarak Estupinan dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
28. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tunay Torun tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
32. dakikada Özgür Çek sağ kanattan çektiği şuta ters kafa vuran Ivanildo topu kendi ağlarına gönderdi. 0-2
40. dakikada Çaykur Rizespor Morozyuk ile sağ kanattan atak geliştirdi. Morozyuk'un ortasını karşılayan Skoda beklemeden topu ağlarla buluşturdu. 1-2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxx
Çaykur Rizespor: Tarık x, Talbi xx, Morozyuk xx (Orhan dk. 42 xx), Melnjak xx, Ivanildo x, Boldrin xxx, Vetrih xx, Samudio xx, Diomande xx, Tunay xx, Skoda xxx
Yedekler: Zafer, Burak, Alberk, Sasse, Atakan, Garmash, Abdullah, Oğuz Kağan, Boryachuk
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Denizlispor: Tolgahan xxx, Ben Youssef xx, Mustafa xxx, Bergdich xx, Lopes xxx, Aissati xxx, Estupinan xxx, Murawski xxx, Mbamba xxx, Özgür xxx, Rodallega xxx
Yedekler: Hüseyin, Muhammet, Sedat, Isaac, Alihan, Olcay, Sacko
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Sarı Kartlar: Özgür (Denizlispor), Morozyuk (Çaykur Rizespor)
Goller: Estupinan (dk. 20), Ivanildo (dk.30 kk.) (Yukatel Denizlispor), Skoda (dk.40) (Çaykur Rizespor) - RİZE