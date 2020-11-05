Süper Lig'de 8'inci hafta Gaziantep'te başlıyor

İki takımın sakat ve cezalı oyuncuları ile yarın oynanacak karşılaşmadaki muhtemel 11'leri şöyle:
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Papy Djilobodji, Kana-Biyik, Morais, Oğuz Ceylan, Andre Sousa, Maxim, Kevin Mirallas, Kubilay Aktaş, Güray Vural, Ribeiro
SAKAT- Zvonimir Kozulj*
CEZALI: Yok
BEŞİKTAŞ:Ersin Destanoğlu- Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Larin, AboubakarSAKAT: Gökhan Töre, Kevin N'Koudou
CEZALI: Josef de Souza
- Kaynak: DHA
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