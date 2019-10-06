Son Dakika Haberleri: Süper Lig: DG Sivaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)
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Süper Lig: DG Sivaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

1 saat önce

DG Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Süper Lig: DG Sivaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı), System.String[]

DG Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında arka direkte Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.


15. dakikada Aaron ile Orgill arasındaki mücadelede Aaron topu kendi kalecisi Samassa'ya göndermek istedi. Ancak meşin yuvarlak Orgill'e çarparak ağlara gitti. 0-1


26. dakikada ceza sahası içerisine ortalanan topu Hakan kafayla Mert'in önüne indirdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.


45. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Hasan'ın sert şutunda kaleci Samassa topu çeldi.


Stat: 4 Eylül


Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, Özgür Ertem xxx, Bilal Gölen xxx


DG Sivasspor: Samassa xx, Caner xx, Aaron xx, Marcelo xxx, Uğur xx, Hakan xx, Mert xxx, Traore xxx, Yatabare xxx, Fernando xx, Kone xx


Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Fatih, Armin, Volkan, Ziya


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


MKE Ankaragücü: Korcan xx, İlhan xx, Hasan xx, Faty xx, Moke xx, Sedat xx, Pinto xx, Kitsiou xx, Pazdan xx, Ante xx, Orgill xxx


Yedekler: Furkan, Alihan, Mehmet, Yalçın, Zaur, Mahmut, Berke, Ahmet, Oğuzhan, Aydın


Teknik Sorumlu: Hayrettin Aksoy


Goller: Mert (dk. 26) (Sivasspor), Orgill (dk.15) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Aaron (Sivasspor), Hasan (MKE Ankaragücü) - SİVAS

MKE Ankaragücü, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
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