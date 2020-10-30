Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük , BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Mücadelede 30 dakika geride kalırken ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü bulunuyor. - İSTANBUL

Son Dakika › Spor › Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 BB Erzurumspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

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