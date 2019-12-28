Süper Lig: Galatasaray: 3 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada kullanılan korner atışında Ömer'in ceza sahasına gönderdiği topa Marcao kafayı vurdu ancak top direkten döndü. Topu tekrar kapan Marcao'nun ortasında arka direkteki Taylan'ın şutunda savunmanın elle oynadığına hükmeden Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.
10. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Falcao kaleciyi ve meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0
16. dakikada Galatasaray savunmasının hatası sonrasında topu kapan Hakan Özmert'in uzaktan sert şutu üstten auta gitti.
18. dakikada Nagatomo'nun savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Feghouli dokundu ancak top Boffin'de kaldı.
19. dakikada Taylan'ın ara pasında topla buluşan Feghouli kaleci Boffin'i geçip şutunu atmak istedi ancak tecrübeli file bekçisi uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.
28. dakikada Feghouli'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mariano ceza sahası içine girip kale önüne kesti. Bu noktada müsait durumdaki Falcao, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nagatomo, arka direkteki Feghouli'ye gönderdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda top az farkla auta gitti.
37. dakikada orta sahadan atılan uzun topa hareketlenen Ömer Bayram ceza sahasına girer girmez kale sahası önüne kesti. Bu noktada Taylan'ın sektirdiği top Celustka'ya çarparak ağlara gitti. 3-0
45+1. dakikada Mariano'nun ortasında Feghouli'nin topukla gönderdiği topu arka direkte Nagatomo tamamlamak istedi. Kaleci Boffin'den seken topu savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx
Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Donk xxx, Marcao xxx, Nagatomo xxx, Seri xxx, Lemina xxx, Feghouli xxx, Taylan xxx, Ömer xxx, Falcao xxx
Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem, Selçuk, Belhanda, Babel, Emin, Emre Mor
Teknik Direktör: Fatih Terim
Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare x, Salih x, Celustka x, Tarık Çamdal x, Ufuk Akyol x, Chico x, Doğukan x, Hakan x, Amilton x, Blanco x
Yedekler: Ferhan, Eren Albayrak, Dala, Mukairu, Ribeiro, Yekta, Harun, Halil, Mikail, Bünyamin
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Falcao (dk. 10 pen. ve 28), Celustka (dk. 38 k.k.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Lemina (Galatasaray), Doğukan, Hakan Özmert (Antalyaspor) - İSTANBUL