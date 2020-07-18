Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Kasımpaşa: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Güray'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Ramazan'dan seken topa dokunan Muhammet Demir ev sahibi ekibi öne geiren golü kaydetti. 1-0


13. dakikada Yusuf'un ortasında arka direkte bomboş durumda olan Thiam, topu ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1


20. dakikada sağ kanattan Yusuf'un yerden kestiği ortaya Gohou dokunamadı.


22. dakikada Morais'in ortasında Hadergjonaj'dan seken top kornere gitti.


36. dakikada Aytaç'ın pasında kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Thiam, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2


Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Metin xx, Asım Yusuf Öz xx


Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan x, Papy Djilobodji x, Kana Bıyık x, Alin Tosca x, Junior Morais x, Andre Sousa x, Güray Vural x, Kenan Özer x, Maxim xx, Muhammet Demir xx


Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay Aktaş, Jefferson, Pawlowski, Chibsah, Furkan Soyalp, Muğdat Çelik


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Hadergjonaj xx, Meriah xx, Brecka xx, Haddadi xx, Aytaç Kara xx, Pavelka xx, Yusuf Erdoğan xx, Mame Thiam xxx, Hajradinovic xx, Gohou xx


Yedekler: Mert Can, Berk, Doğucan, Pavelka, Tarkan, Quaresma, İlhan Depe, Fernandes, Sadiku, Anıl Koç, Fode Koita


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Gol: Muhammet Demir (dk.7) (Gaziantep FK), Mame Thiam (dk.13 ve 36) (Kasımpaşa)


Sarı kart: Maxim (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Muhammet Demir, Kasımpaşa, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 22:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Kasımpaşa: 2 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Son Dakika

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