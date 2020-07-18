Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Gol: Muhammet Demir (dk.7) (Gaziantep FK), Mame Thiam (dk.13 ve 36) (Kasımpaşa)

36. dakikada Aytaç'ın pasında kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Thiam, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

13. dakikada Yusuf'un ortasında arka direkte bomboş durumda olan Thiam, topu ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1

5. dakikada Güray'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Ramazan'dan seken topa dokunan Muhammet Demir ev sahibi ekibi öne geiren golü kaydetti. 1-0

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa 'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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