Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan ve gergin geçen maç karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 3'e çıkarırken, Trabzonspor ise puanını 5'e yükseltti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Morais'in tehlikeli ortasında Trabzsonspor savunması son anda topu kornere çeldi.

55. dakikada Pereira'nın sağ kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Ekuban'dan önce araya giren Kana-Bıyık uzaklaştırdı.

62. dakikada Pereira'nın kullandığı uzun taç atışında topa kafa ile dokunan Campi'nin vuruşu uzak köşeden ağlarla buluşu. 0-1

70. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten dışarı gitti.

75. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şut üstten az farkla auta çıktı.

77. dakikada Bilal ceza sahasına çalımlarla girerek şutunu çekti, top yandan az farkla dışarı çıktı.

88. dakikada VAR incelemesi sonrası ceza sahası içerisinde Maxim'e faul yapıldığı gerekçesiyle Gaziantep FK penaltı kazandı.

90. dakikada kazanılan penaltı atışını Maxim gole çevirdi. 1-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Hakan Yemişken xx, Erdem Bayık xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Papy Djilobodji xx, Kana-Bıyık xxx, Alin Tosca xxx (Enver Cenk Şahin dk. 84 x), Junior Morais xxx, Sousa xx, Jefferson x (Kozulj dk. 65 x), Güray Vural xx (Kenan Özer dk. 65 x), Maxim xxx, Muhammet Demir ? (Andre dk. 8 xx)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Olkowski, Mehmet Erdem Uğurlu, Abdul-Aziz Tetteh, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Pereira xxx (Serkan Asan dk. 82 ?), Hüseyin Türkmen xx, Edgar Ie x (Campi dk. 27 xxx), Marlon xx, Flavio xx, Abdulkadir Ömür xxx, Lewis Baker xxx, Nwakaeme xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 73 x), Ekuban xx (Fousseni Diabate dk. 73 x), Benik Afobe xx

Yedekler: Arda Akbulut, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Salih Kavrazlı, Ahmet Canbaz, Atakan Gündüz,

Teknik Direktör: Eddie Newton

Goller: Campi (dk. 62) (Trabzonspor), Maxim (dk. 89 pen.) (Gaziantep FK)

Kırmızı Kartlar: Marius Sumudica (dk. 87) (Teknik Direktör) (Gaziantep FK), Flavio (dk. 88) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Oğuz Ceylan, Maxim, Morais, Kozulj (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 22:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

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