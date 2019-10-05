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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

1 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Galatasaray ceza sahası içerisinde topla buluşan Ayite'nin şut denemesi kaleci Fernando Muslera'dan döndü.


72. dakikada Giovanni Sio, kaleci Muslera'yı önde görerek orta sahaya yakın bir noktadan sert vurdu ancak Muslera son anda topu kornere çeldi.


76. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Stephane Sessegnon'un pası ile buluşan Ayite'nin, Galatasaray ceza sahasının dışından çektiği şut savunmadan döndü.


79. dakikada Galatasaray ceza sahası içerisine açılan ortayı değerlendiren Bogdan Stancu'nun indirdiği topla buluşan Ayite'nin şutu savunmadan döndü.


85. dakikada Gençlerbirliği'nde yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Ahmet Oğuz oyun dışı kaldı.


Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ekrem Kan xx


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Zargo Toure xx, Pierre-Yves Polomat xx, Ahmet Oğuz xx, Flavio Ramos xx, Fabricio Baiano ? (Berat Özdemir dk. 10 xx), Daniel Candeias xx, Rahmetullah Berişbek xx (Bogdan Stancu dk. 77 xx), Stephan Sessegnon xxx, Floyd Ayite (Sefa Yılmaz dk. 87 ?), Giovanni Sio xx


Yedekler: Abdoulaye Diallo, Erdem Özgenç, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Mats Seuntjens, Soner Dikmen, Nadir Çiftçi


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Galatasaray: Fernando Muslera xx, Yuto Nagatomo xx, Mariano Filho xxx, Ryan Donk xx, Marcao xx, Younes Belhanda xx, Sofiane Feghouli xxx (Jimmy Durmaz dk. 51 xx), Steven N'zonzi xx, Selçuk İnan xx (Adem Büyük dk. 65 xxx), Ryan Babel xx, Florin Andone xx (Emre Mor dk. 85 ?)


Yedekler: Okan Koçuk, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri, Ömer Bayram


Teknik Direktör: Fatih Terim


Kırmızı Kart: Ahmet Oğuz (dk. 85) (Gençlerbirliği)


Sarı Kart: Flavio Ramos, Pierre- Yves Polomat, Giovanni Sio, Zargo Toure, Berat Özdemir (Gençlerbirliği), Ryan Donk, Mariano Filho, Jimmy Durmaz, Belhanda (Galatasaray) - ANKARA

Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
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