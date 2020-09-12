Süper Lig: Göztepe: 5 Denizlispor: 1 (Maç Sonucu)

65. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Göztepe'de, Murat Paluli 'nin ceza sahasına çevirdiği topa Soner Aydoğdu gelişine vurdu. Pozisyonun devamında top kaleci Cenk Gönen 'de kaldı.

62. dakikada sağ kanattan yüklenen Denizlispor'da Lopes'in ceza sahası içine yaptığı ortada Oğuz Yılmaz , topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 4-1

Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe, sahasında Yukatel Denizlispor 'u 5-1 mağlup etti.

ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor

Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden "doğal ölüm" yazdığını tüm detaylarıyla anlattı

Elazığ milletvekilinden depremzedelerin "Sahipsiz kaldık" eleştirilerine tepki çeken yanıt: İhanet virüsü var bunların kanında

Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı