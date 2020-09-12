Süper Lig: Göztepe: 5 Denizlispor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe, sahasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
50. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde defanstan dönen topa vuran Mossoro, meşin yuvarlağı yerden ağlara gönderdi. 4-0
62. dakikada sağ kanattan yüklenen Denizlispor'da Lopes'in ceza sahası içine yaptığı ortada Oğuz Yılmaz, topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 4-1
65. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Göztepe'de, Murat Paluli'nin ceza sahasına çevirdiği topa Soner Aydoğdu gelişine vurdu. Pozisyonun devamında top kaleci Cenk Gönen'de kaldı.
71. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe'de Zlatko Tripic, yaklaşık 30 metreden kaleye şut attı, falso alan top kalenin sağ üst köşesinden ağlarla buluştu. 5-1
78. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Göztepe'de ceza sahası içinde Kubilay Sönmez'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
Stat: Gürsel Aksel Stadyumu
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Esat Sancaktar xx, Alpaslan Dedeş
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx Atınç Nukan xx (Titi dk. 86 ?), Alpaslan Öztürk xxx, Berkan Emir xx, Yalçın Kayan xx (Efe Binici dk. 86 ?), Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx (Burekovic dk. 80 ?), Mossoro xxx (Kubilay Sönmez dk. 52 x), Tripic xxx, Ideye xx (Ndiaye dk. 80 ?)
Yedekler: Arda Özçimen, Gassama, Hakan Çinemre, Ege Özkayımoğlu, Burak Süleyman
Teknik Direktör: İlhan Palut
Denizlispor: Cenk Gönen x, Lopes xx, Oğuz Yılmaz xx, Mustafa Yumlu x, Bergdich xx, Murawski xx, Bakalorz x (Özgür Çek dk. 82 ?), Sacko xx, Aissati x (Recep Niyaz dk. 65 x), Mesanovic x (Angelo dk. 55 x), Rodellega x
Yedekler: Pantilimon, Muhammet Özkal, Sakıb Aytaç, Özer Özdemir, Asım Aksungur, Muhammed Eren Kıryolcu, Alihan Kalkan
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Alpaslan Öztürk (dk. 9 pen.), Atınç Nukan (dk. 25) Halil Akbunar (dk. 43), Mossoro (dk. 50), Tripic (dk. 71) (Göztepe) Oğuz Yılmaz (dk. 62) (Denizlispor)
Sarı Kartlar: Rodellega, Murawski, Mustafa Yumlu (Denizlispor) - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 22:01 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: Göztepe: 5 Denizlispor: 1 (Maç Sonucu) - Son Dakika Spor