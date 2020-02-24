Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada sol taraftan Haddadi'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Koita'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Stachkhowiak'ta kaldı.

22. dakikada sol taraftan Aytaç'ın arka direğe ortasında Brecka kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Stachkhowiak'tan dönen meşin yuvarlağa Brecka'nın tekrar yaptığı vuruşta top filelere gitti. 1-0

32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Aissati'nin sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan kornere çeldi.

39. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Denizlispor savunmasına çarparak kornere gitti.

56. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Isaac'in yerden yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

83. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, İbrahim Bozbey xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadgerjonaj xx, Meriah xx, Brecka xxx, Haddadi xx, Aytaç xxx, Tirpan xx, Ndongala xx (İlhan dk. 87 ?), Yusuf xx (Tarkan dk. 61 x), Hajradinovic xxx, Koita xx (Gohou dk. 77 x)

Yedekler: Murat Can Yıldız, Berk çetin, Doğucan Haspolat, Quaresma, Fernandes, Anıl Koç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Denizlispor: Stachkhowiak xx, Zeki Yavru xx, Ben Youssef xx, Mustafa Yumlu xx, Özgür Çek xx, Isaac xx (Recep dk. 81 ?), Murawski xx, Sacko xx (Sedat dk. 75 x), Barrow xx, Aissati xx (Estupinan dk. 68 x), Rodallega xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Alihan Kalkan, Olcay Şahan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Brecka (dk. 22), Hajradinovic (dk. 83) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Meriah, Tirpan (Kasımpaşa)

(İHA)

Denizlispor, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kalp krizi geçiren Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti
Kasımpaşa, Denizlispor'u 2-0 yendi Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 05:08:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]