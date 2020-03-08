Süper Lig: Kasımpaşa: 5 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 5 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Kasımpaşa: 5 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

Süper Lig: Kasımpaşa: 5 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada Mesanovic'in pasında yay üzerinde topla vuruşan Mensah, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1


76. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.


84. dakikada Haddadi'nin pasında Aytaç, ceza alanı içinde önce topu düzeltti. Ardından yaptığı vuruşla topu köşeden filelerle buluşturdu. 4-1


87. dakikada Ramazan Köse'nin uzun pasını alan Yusuf Erdoğan, ceza alanı içine sarktı ve sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-1


Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Deniz Caner Özaral xx


Kasımpaşa: Ramazan xx, Florent Hadergjonaj xx, Yassine Meriah xx, Sarlija xxx, Oussama Haddadi xxx, Mickael Tirpan xx, Aytaç Kara xxx, Mame Thiam xxx (Tarkan Serbest dk. 67 x), Ndongala xxx (Yusuf Erdoğan dk. 74 xx), Hajradinovic xx, Koita xxx (Gohou dk. 86 ?)


Yedekler: Murat Can, Berk Çetin, Fernandes, Doğucan, Anıl Koç, İlhan Depe, Quaresma


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Hes Kablo Kayserispor: Lung x, Zoran Kvrzic x, Sapunaru x, Diego Angelo x, Emre Taşdemir xx, Djedje x (Aksel Aktaş dk. 85 ?), Gustavo Campanharo x, Mesanovic x, Pedro Henrique x, Bernard Mensah xx, Kravets x (Situm dk. 71 x)


Yedekler: İsmail Çiper, Mert Kula, Oğuzhan Çapar, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin, Rienstra, Emre Demir, Enver Cenk Şahin


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Goller: Koita (dk. 6), Sarlija (dk. 11), Ndongala (dk.30), Aytaç (dk. 84), Yusuf Erdoğan (dk. 87) (Kasımpaşa), Mensah (dk. 59) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Aytaç Kara, Tirpan, Meriah (Kasımpaşa) Campanharo, Mensah, Sapunaru, Aksel (Kayserispor) - İSTANBUL

Yusuf Erdoğan, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:33 Kaynak: İHA
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