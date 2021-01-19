Süper Lig: Kayserispor: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Kayserispor: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

19.01.2021 18:27
Süper Lig: Kayserispor: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada arka direkte yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

57. dakikada Lennon'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Alibec'in şutu yandan auta çıktı.

58. dakikada Alibec'in pasıyla topla buluşan Henrique'nin sert şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

60. dakikada ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Henrique'nin sert şutunda kaleci Mert topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

77. dakikada savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Henrique topu Alibec'le buluşturdu. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Alibec, kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

82. dakikada ceza sahası dışında sağ topla buluşan İrfan Can'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

83. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kanga'nın şutunda kaleci Mert ayaklarıyla topu kornere çeldi.

86. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Kanga'nın şutunda kaleci Mert topu kornere çelmeyi başardı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Serkan Tokat xx, İsmail Şencan xx, Yusuf Bozdoğan xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Kvrzic xx, Sapunaru x, Kolovetsios xx, Behich x, Attamah xx, Campanharo xx (Ackah dk. 90 ?), Lennon x (İlhan Parlak dk. 68 x), Avramovski x (Uğur dk. 90 ?), Henrique xx (Nurettin dk. 90 ?), Alibec xxx (Kanga dk. 79 xx)

Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Yasir, Fernandes, Emre

Teknik Direktör: Dan Petrescu

Medipol Başakşehir: Mert x, Rafael x (Uğur dk. 46 x), Duarte x, Ponck x (Ravil Tagir dk. 80 ?), Hasan x, Mahmut x (Berkay dk. 46 x), İrfan Can xx, Aleksic xx (Gulbrandsen dk. 72 x), Giuliano x (Crivelli dk. 46 x), Deniz x, Demba Ba x

Yedekler: Volkan, Emre, Cemali, Mehmet Topal, Azubuike

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Alibec (dk. 41, 77) (Kayserispor)

Sarı kart: Sapunaru (Kayserispor)

(Turan Bulut - Eren Kan/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Başakşehir, Hes Kablo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Kayserispor: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


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