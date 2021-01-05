Süper Lig: Konyaspor: 4 Galatasaray: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Konyaspor: 4 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

05.01.2021 21:20
Süper Lig: Konyaspor: 4 Galatasaray: 3 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk etti.

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk etti. Müsabaka, Konyaspor'un 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Guilherme'nin içeriye çevirdiği topa Daci dokunarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-1

55. dakikada Belhanda'nın pasında ceza alanında topla buluşan Ömer kaleyi düşündü ancak top az farkla auta gitti.

74. dakikada Emre Akbaba'nın sol çaprazdan vuruşunda savunmadan dönen topu Diagne tamamlamak istedi ama top tekrar savunmadan döndü. Çizgiye giden topu Linnes aldı, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

75. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltıyı Sehic kurtardı ancak yardımcı hakemin uyarısıyla Sehic'in kalesini erken terk ettiği için penaltı geçersiz sayıldı.

77. dakikada tekrar topun başına geçen Diagne bu sefer penaltıyı filelere gönderdi. 2-2

80. dakikada Konyaspor atağında ceza alanı içinde Luyindama'nın Abdülkerim'e yaptığı müdahale sonrası hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.

82. dakikada topun başına geçen Uğur penaltı vuruşunda topu ağlara göndererek takımını bir kez daha öne geçirdi. 3-2

90+2. dakikada Shengelia'nın pasında savunma arkasına sarkan Kravets vuruşunda kalcei Okan'ı mağlup etmeyi başardı. 4-2

90+4. dakikada Babel ceza sahası dışından şutunu çekti, Sehic'ten dönen topu Oğulcan tamamladı ve farkı bire indirdi. 4-3

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Özgür Ertem

Konyaspor: Sehic x, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xxx, Guilherme x, Oğuz Kağan xx, Jevtovic xx (Uğur dk. 73 xx), Shengelia xx, Milosevic x (Amir dk. 58 x), Daci xxx (Musa dk. 87 ?), Cikalleshi xx (Kraverts dk. 58 xxx)

Yedekler: Eray, Ali, Abdulsamet, Emre, Ahmet Karademir, Şener

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Galatasaray: Okan x, Linnes xx (Şener dk. 90+6 ?), Donk x (Kerem dk. 90+6 ?), Luyindama xx (Babel dk. 86 ?), Saracchi xx (Emre Taşdemir dk. 58 x), Taylan xx, Oğulcan xx, Belhanda xx, Ömer xx (Emin dk. 68 xx), Emre Akbaba xx, Diagne xx

Yedekler: Fatih, Sekidika, Ali Yavuz

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Goller: Daci (dk. 40 ve 46), Uğur (dk. 82 pen.), Kravets (dk. 90+2) (Konyaspor), Diagne (dk. 45+3 ve 77 pen.), Oğulcan (dk. 90+4) (Galatasaray)

Kırmızı kart: İsmail Kartal (Teknik Direktör) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Jevtovic, Abdülkerim (Konyaspor), Ömer, Donk (Galatasaray) - KONYA

Süper Lig: Konyaspor: 4 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 4 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 4 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 4 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 4 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 4 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 4 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 4 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 4 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 4 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 4 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 4 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 4 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 4 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Arda Kardeşler, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 4 Galatasaray: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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