Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir , sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

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