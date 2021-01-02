Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

02.01.2021 16:59
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü Sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü Sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-0'lık Ankaragücü'nün üstünlüğüyle tamamlandı.

(Maçtan dakikalar)

3. dakikada Ankaragücü'nde Endri, topu orta sahadan sol kanattaki Paintsil'e gönderdi. Sol kanattan bekletmeden içeriye çeviren Paintsil'in topunu Lukasik tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada Yeni Malatyasporlu Olcay Şahan ceza sahası sol çaprazdan pasını Ndayishimiye'ye gönderdi. Ceza sahası yayının dışından topla buluşan Burundili oyuncunun sert ve düzgün şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.

35. dakikada Ankaragüçlü Paintsil'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi neticesinde kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Paintsil topu kaleci Ertaç'ın sağından ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı. 2 - 0

43. dakikada atak yönü sağ kanattan gelişen pozisyonda Malatyasporlu Zeki Yavru'nun korner çizgisi yakınından gönderdiği ortaya yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşu az farkla üstten dışarıya çıktı.

45. dakikada Malatyaspor ceza sahası yayı önünde topla buluşan Ankaragüçlü Endri'nin ser ve düzgün şutu az farkla soldan dışarıya çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler : Volkan Bayarslan x, Bilal Gölen x, Mehmet Salim Mazlum x

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx (Erdi Dikmen xx, dk. 29), Atakan Rıdvan Çankaya xx, Sarlija xx, Atila Turan xx, Voca xx, Endri xx, Lukasik xx, Saba xx, Paintsil xx, Bolingi xx

Yedekler: Korcan Çelikay, Adzic,Diousse, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Berke Gürbüz, Borven, Yusuf Eren Göktaş

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Zeki Yavru xx, Wallace xx, Semih Kaya xx, Karim Hafezxx, Ndayishimiye xx, Ahmet Ildız xx, Kubilay Kanatsızkuş xx, Olcay Şahan xx, Fofana xx, Umut Bulut xx

Yedekler: Abdulsamet Damlu, Berk Yıldız, Zuqui, Hadebe, Tetteh, Murat Akça, Chebake, Mustafa Eskihellaç, Bülent Cevahir, Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Lukasik (dk. 3), Paintsil (dk. 35 pen.) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Olcay Şahan (Yeni Malatyaspor), Kitsiou (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Malatyaspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Terör örgütü YPG/PKK, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı! 2 çocuk hayatını kaybetti Yakıt dolumu yapılan aracı durdurmak isteyen benzinlik çalışanı ölümden döndü Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Keşan Belediye Başkanı: Su seviyesi felaket boyuta geldi, kara göründü Pfizer'a onay veren İngiltere'den ikinci bir hamle! Oxford'un aşısı 'AstraZeneca' 4 Ocak'ta piyasada olacak Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı
Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı         
16:59
Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Gelişmeler olumlu yönde Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Gelişmeler olumlu yönde         
16:24
Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı         
16:15
16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı 16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı         
15:24
Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok         
15:06
Kaçırıldığını iddia eden iş insanı, olayı kendisi kurgulamış Kaçırıldığını iddia eden iş insanı, olayı kendisi kurgulamış         
14:52
Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
13:45
Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak         
12:59
Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler         
12:29
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı         
10:06
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o         
07:34
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 17:08:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei