Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

26.10.2020 20:54
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, Rizespor'u konu ediyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, Rizespor'u konu ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada Fajr'dan pası alan Gradel'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

4. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Fabricio Jesus, çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0 -1

9. dakikada Robin Yalçın'ın yerden pasında ceza sahası içinde Kayode'nin şutu kalenin üstünden dışarı çıktı.

33. dakikada Barış Yardımcının sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Hanoğlu

Sivasspor: Samassa xx, Isaac Cofıe xx, Max Gradel xx, Robin Yalçın xx, Yatabare xx, Barış Yardımcı xx, Hakan Arslan xx, Ziya Erdal xx, Fajr xx, Kayode xx, Caner Osmanpaşa xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Kone, Uğur Çiftçi, Claudemır, Yasin Öztekin, Jorge Felix, Samba Camara, Kubilay Şahin, Kerem Atakan Keskin

Teknik Direktör : Rıza Çalımbay

Rizespor: Gökhan Akkan xx, Abdullah Durak xx, Remy xx, Fabrıcıo Jesus xx, Fernando xx, Samudıo xx, Emir Dilaver xx, Darıo Meknjak xx, Morozıuk xx, Meriah xx

Yedekler: Tarık Çetin, Yasin Pehlivan, Kemal Rüzgar, İsmail Köybaşı ,Selim Ay, Michalak, Dusan Jovancic, Skoda, Mithat Pala, Doğan Erdoğan

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Gol: Fabricio Jesus (dk. 4) (Rizespor)

Sarı kartlar: Morozıuk (Rizespor), Robin Yalçın (Sivasspor)

(İHA)

Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Osmanpaşa, Sivasspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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