Başakşehir, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı

76. dakikada Medipol Başakşehir'in sol taraftan kullandığı korner atışında Skrtel'in kafa ile indirdiği topa, Epureanu'nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

32. dakikada İrfan Can Kahveci rakiplerinden sıyrılarak ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Topu tekrar önün alan Kahveci düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan topu ağlarla buluşturdu. 0-1

30. dakikada Afobe'nin ceza sahası içinde kafa ile indirdiği topa gelişine vuran Sefa Kınalı 'nın şutunu kaleci Mert, kornere çıkardı.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor , Medipol Başakşehir 'i konuk etti. Karşılaşma Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti

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