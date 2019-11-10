Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Compos'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes'in röveşatası kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
64. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı korner atışında Campos'un eline çarpan top sonrası hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada beyaz noktanın başına gelen Hosseini kaleci Marafona'nın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
69. dakikada Uğurcan Çakır'ın ellerinden seken top Cisse'nin önüne düştü. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda Novak topu çizgiden çıkardı.
81. dakikada ceza sahası içinde Fernandes'in top eline çarpmasının ardından hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi.
83. dakikada penaltı atışını kullanan Hosseini'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Ekrem Kan xx, Serkan Ok xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Campi xxx, Novak xxx, Hosseini xxx, Abdulkadir Parmak x, Kamil Ahmet Çörekçi xx (Doğan Erdoğan dk. 87 ?), Yusuf Sarı xx (Ahmet Canbaz dk. 78 x), Nwakaeme xx, Sörloth xx (Serkan Asan dk. 90 ?)
Yedekler: Erce Kardeşler, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Fıratcan Üzüm, Avdijaj, Koray Kılınç, Cafer Tosun
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Alanyaspor: Marafona x, Onur x (Bammou dk. 77 x), Welinton x, Tzavellas x, N'Sakala x, Ceyhun x (Campos dk. 58 x), Siopis x (Salih Uçan dk. 89 ?), Efecan xx, Bakasetas xx, Junior Fernandes x, Cisse x
Yedekler: Haydar, Baiano, Kaan Kanak, Steven Caulker, Umut Güneş, Musa, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Hosseini (dk. 67 pen.) (Trabzonspor)
Kırmızı kartlar: Abdulkadir Parmak (dk. 25) (Trabzonspor), Junior Fernandes (dk. 80) (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: Pereira, Uğurcan Çakır, Nwakaeme, Hosseini (Trabzonspor), N'Sakala, Tzavellas (Alanyaspor) - TRABZON