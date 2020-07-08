Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Goller: Ufuk Akyol (dk. 8 pen.), Yekta Kurtuluş (dk. 66) (Antalyaspor), Sosa (dk. 15 ve 43 pen.) (Trabzonspor)

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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