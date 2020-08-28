Süper Loto çekilişinde rekor ikramiye - Son Dakika

Süper Loto çekilişinde rekor ikramiye

SÜPER Loto'nun bugünkü (27 Ağustos) çekilişinde bir kişi rekor ikramiye kazandı.

Süper Loto çekilişinde rekor ikramiye, System.String[]

SÜPER Loto'nun bugünkü (27 Ağustos) çekilişinde bir kişi rekor ikramiye kazandı. Şans oyununa Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden katılan bir talihlinin yatırdığı kuponunda yer alan 6, 10, 31, 43, 52, 59 sayılarına rekor ikramiye isabet ederek, şanslı katılımcı 32 milyon 364 bin 752 TL. ödülün sahibi oldu.

TALİHLİ 3 LİRA İLE 32 MİLYON 634 BİN 752 LİRA KAZANDI

Sisal Şans tarafından 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 1 kişi 32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandı. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden katılan bir talihlinin oynadığı kuponunda yer alan 6, 10, 31, 43, 52, 59 sayılarına rekor ikramiye isabet etti. Geçen hafta 31 milyon 452 bin 737 TL. olarak devredilen çekişte bu hafta yeni katılımcılarla birlikte ikramiye daha da arttı. Bugün saat 21.30'da yapılan çekiliş ile talihli, 32 milyon 364 bin 752 TL. gibi rekor ödülün sahibi oldu. Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, "Sisal Şans ailesi olarak ilk büyük ikramiyemizi Süper Loto ile vermenin mutluluğunu yaşarken, Tekirdağ Muratlı'ya isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi de tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin." ifadelerine yer verildi. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21: 30'da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayınlanmaktadır. Süper Loto oynamanın kuralları neler? 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" işlemi ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super- loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tüm çekilişler herkesin izleye bileceği canlı yayınla gerçekleşiyor. Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri 'Dünya Piyango Birliği' (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organ öncelik şeffaflığa veriliyor. Dileyen herkes, ŞANS MERKEZİ adı stüdyosunda verilen www.millipiyangoonline.com sitesinden çekilişleri canlı olarak izleyebiliyor.


Süper Loto, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 00:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Süper Loto çekilişinde rekor ikramiye - Son Dakika

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