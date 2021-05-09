Şüphe üzerine durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı

09.05.2021 13:32
Şüphe üzerine durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Osmaniye'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu takside yapılan aramada 577 gram kubar esrar ele geçirildi.

Osmaniye'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu takside yapılan aramada 577 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Toprakkale ilçesi Göçmenler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde devriye gezen ekipler bir taksiyi şüphe üzerine durdurdu. Taksinin durmasıyla araçta yolcu olarak bulunan iki şahıs birden yaya olarak kaçmaya başladı. Araç içerisinde bulunan diğer S.A. ile S.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada şoför koltuğunun alt kısmına gizlenmiş halde 577 gram kubar esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından S.A. ve S.B. isimli şahıslar adliyeye sevk edilirken yaya olarak kaçan S.T. ve M.A. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

Şüphe üzerine durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı

Toprakkale, Osmaniye, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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