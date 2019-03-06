Son Dakika Haberleri: Şüpheli Paket Yüzünden Glasgow Üniversitesinde Bazı Binalar Boşaltıldı

Şüpheli Paket Yüzünden Glasgow Üniversitesinde Bazı Binalar Boşaltıldı

5 dakika önce

İskoçya'nın Glasgow kentinde Glasgow Üniversitesinin posta odasında şüpheli bir paketin tespit edilmesinin ardından üniversitenin bazı binalarının boşaltıldığı bildirildi.

Şüpheli Paket Yüzünden Glasgow Üniversitesinde Bazı Binalar Boşaltıldı, System.String[]
İskoçya'nın Glasgow kentinde Glasgow Üniversitesinin posta odasında şüpheli bir paketin tespit edilmesinin ardından üniversitenin bazı binalarının boşaltıldığı bildirildi.

Glasgow Üniversitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Üniversitenin posta odasında şüpheli bir paketin bulunması üzerine İskoç polisinin tavsiyesine uyarak üniversitenin bazı binaları boşaltıldı, günün geri kalanı boyunca binaların kapalı kalacağı söylendi" denildi.

Mesajda, polisin konu ile ilgilendiği, gelişmeler konusunda açıklama yapılmaya devam edileceği kaydedildi. - GLASGOW

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:30 Kaynak: İHA

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