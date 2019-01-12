Son Dakika Haberleri: Sürat Pateni Federasyon Kupası Yarışları Başladı

Sürat Pateni Federasyon Kupası Yarışları Başladı

1 saat önce

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan Sürat Pateni "Short Track" Federasyon Kupası-3 yarışları, Kocaeli'de başladı.

Sürat Pateni Federasyon Kupası Yarışları Başladı, System.String[]
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan Sürat Pateni "Short Track" Federasyon Kupası-3 yarışları, Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyona Ankara, Erzurum, Kocaeli ve Ardahan'dan 16 kulüpten 35'i kadın 72 sporcu katılıyor.

Üç ayrı kategoride gerçekleştirilen organizasyon, yarın ödül ve madalya töreniyle sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:48 Kaynak: AA

Ardahan, Türkiye, Kocaeli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin İlk 'Yerli Ağız Sütü Tozu' Üretildi Balıkçılar Uyardı: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Hamsi Almanın Tam Zamanı

Donan Çıldır Gölü'nde, Eskimo Usulü Balık Avlıyorlar Bülent Uygun, Choupo-Moting'in Beşiktaş'ta Oynamak İstediğini İddia Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 14:24:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürat Pateni Federasyon Kupası Yarışları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]