Sürat Pateni Federasyon Kupası Yarışları Başladı
1 saat önce
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan Sürat Pateni "Short Track" Federasyon Kupası-3 yarışları, Kocaeli'de başladı.
Türkiye
Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan Sürat Pateni "Short Track" Federasyon Kupası-3 yarışları, Kocaeli
'de başladı.
Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyona Ankara
, Erzurum
, Kocaeli ve Ardahan
'dan 16 kulüpten 35'i kadın 72 sporcu katılıyor.
Üç ayrı kategoride gerçekleştirilen organizasyon, yarın ödül ve madalya töreniyle sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:48 Kaynak: AA
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