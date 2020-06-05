Sürdürülebilir çevre için dijitalleştiler

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla süreçlerini dijitalleştirerek faaliyetlerini kağıtsız ve emisyonsuz gerçekleştirebilmek adına CarrefourSA'dan yeni adımlar geldi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü değerlendiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Sürdürülebilir bir dünyada yaşamanın altın kuralı, doğayı ve çevreyi korumak. Özellikle pandemi süreciyle birlikte doğayı ve çevreyi korumanın önemini bir kez daha anladık. CarrefourSA olarak attığımız her adımda doğayı korumaya dikkat ediyor, çevresel etkileri en aza indirgemeye özen gösteriyoruz. Çünkü geçmişten bize miras kalan bu dünyayı, gelecek nesillere yaşanabilir bir şekilde bırakmak istiyoruz. Bu misyonla genel müdürlüğümüzden marketlerimize ve depolarımıza kadar tüm iş yerlerimizde Sıfır Atık Sistemi kuruyor, dijitalleşerek faaliyetlerimizi kağıtsız ve emisyonsuz gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

"KAĞIDIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAKTAN GELMESİNİ SAĞLIYOR"

CarrefourSA'nın geri dönüşüm için ÇEVKO ile çalıştığını anlatan Kutay Kartallıoğlu, "Yaş sebze-meyve ürünlerini reyonlarına taşırken insan sağlığı için çok önemli olan pestisit konusunda büyük hassasiyet gösteriyor. Bunun yanı sıra yaş sebze-meyve ürünlerinin bulunduğu tabaklar, geri dönüştürülmüş kartondan tercih edilirken, meyve suyu ve süt gibi tetrapak ambalajlarda kullanılan kağıdın sürdürülebilir kaynaklardan gelmesini destekliyor. Carrefour markalı ürünlerinin ambalajlarının geri dönüşümü için CarrefourSA, ÇEVKO ile çalışıyor. Marketlerinde sık sık atık projelerine imza atan CarrefourSA, yenilebilir ürünleri HayKonFed ile evsiz hayvanlara ulaştırıyor, TİDER ile iş birliği yaparak gıdaların atığa dönüşmesini engelliyor. Gıdanın yanı sıra elektronik atıklarına da dikkat çekmek amacıyla CarrefourSA, Elektronik Atık Toplama Kampanyası'na destek vererek 4 bin 100 kilogram elektronik atık topladı. Türkiye'de bir ilke imza atarak müşterilerini Lezzet Arası restoranlarla tanıştıran CarrefourSA, mevcut 12 Lezzet Arası restoranından 9 bin 300 kilogram atık bitkisel yağı toplayıp biodizele dönüşmesini sağlayarak denizlerin korunmasına katkı sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

FİNANS DEPARTMANI ELEKTRONİK FATURAYA GEÇTİ

Marketlerdeki ürünlerin yanı sıra atık olabilecek bir diğer faktör, kullanılan naylon poşetler konusunda alınan önlemlere de değinen Kutay Kartallıoğlu, bu kapsamda CarrefourSA, müşterilerine, doğa dostu alışveriş torbası sunarak poşet tüketiminin azaltılmasına katkı sağladığını ifade etti. Kartallıoğlu, alınan önlemler hakkında şunları söyledi:

"CarrefourSA, ithalatını yaptığı ürünlerin de çevre dostu olmasını zorunlu kılarak yeşil nokta anlaşmalı ürünleri tercih ediyor. CarrefourSA, haftanın 7 günü faaliyet gösteren marketlerinde enerji verimliliğini artırmak için aydınlatma sistemlerinden soğuk zincir dolaplara, karbondioksit emisyonu düşük araçlardan ambalaj kullanımına ve hatta gider sistemlerinin temizliğinde kullanılan solüsyonlara kadar her adımda çevreci bir vizyonla doğa dostu marketler oluşturdu, dijitalleşme faaliyetleri kapsamında da iletişim süreçlerini dijital platformlara taşıyıp katalog e-poster vb. iletişim araçlarında kağıt kullanımını azalttı. Tedarik süreçlerinde rota optimizasyonu ve merkezileşme sağlayıp yakıt kullanımını azaltarak sera gazı emisyonunu düşüren CarrefourSA, atık yönetimi çerçevesinde kısa raf ömrü olan soğuk zincir ürünlerini, otomatik siparişe dönüştürerek marketlerin ihtiyacı kadar ürün depolanmasını sağlayarak yüzde 2,3 olan organik atık miktarını yüzde 1,79 seviyesine indirdi. İş dünyasında kağıdın en çok kullanıldığı departmanlardan biri olan finans departmanında CarrefourSA, elektronik fatura sürecine hızlıca adapte olarak artık basılı fatura kullanmamaya başladı. Bugün için 10 bin 500 kişilik dev bir aile olan CarrefourSA, işe alım süreçlerimizde robotik teknolojisinden faydalanarak kağıt kullanımını azalttı."