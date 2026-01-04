Suriçi Camikebir Projesi İncelemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Suriçi Camikebir Projesi'ni yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projede hak sahiplerine yeni bağımsız bölümler teslim edilirken, boşaltılan eski yapıların kontrollü yıkımları tamamlandı.

Projenin yürütüldüğü alanda incelemede bulunan Büyükkılıç, 1950'li yıllarda yapılmış, depreme dayanıklı olmayan ve dirençli şehir anlayışına uymayan yapıların kaldırılmaya devam ettiğini belirterek, çalışmaların Camikebir'in siluetinin ve çevresinin rahatlatacağını ifade etti.